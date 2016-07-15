Названы главные результаты миссии New Horizons (фото)

Астроном назвал следующие достижения миссии. Среди них - открытие неожиданной сложности системы Плутона, геологической активности и молодого возраста некоторых участков карликовой планеты, обнаружение тумана в атмосфере и низкой скорости истекания газов из нее, существование в древности подповерхностного океана на Хароне и, вероятно, до сих пор присутствующего в недрах Плутона жидкого водоема, передает Lenta.ru. Исследование древних кратеров на лунах Плутона указало на их единовременное рождение в момент столкновения карликовой планеты с крупным небесным телом.

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Также New Horizons обнаружила красную полярную шапку на Хароне, которая, вероятнее всего, возникла в результате оседания на спутнике газов, мигрирующих из атмосферы Плутона. Плато Спутник в форме сердца оказалось самым крупным (из известных ученым) ледником в Солнечной системе. Удивила исследователей слоистая структура атмосферы небесного тела и наличие в ней гидродинамических гравитационных волн, а также отсутствие у Плутона дополнительных спутников, кроме ранее обнаруженных, и синий цвет атмосферы небесного тела.

На данный момент станция New Horizons передала на Землю около 80% собранных данных. В октябре аппарат завершит передачу информации о Плутоне и его спутниках. В настоящее время New Horizons находится на расстоянии 480 млн км от карликовой планеты и 1 января 2019 года должен достигнуть небесного тела 2014 MU69.

Станция 14 июля 2015 года пролетела на минимальном расстоянии мимо карликовой планеты. Основная задача New Horizons - изучение Плутона и его спутника Харона. Научное оборудование, установленное на станции, предназначено для сбора данных о возможном наличии магнитосферы у карликовой планеты, составе ее атмосферы и строении поверхности, а также о взаимодействии с Хароном.