Причиной взрыва ракеты Antares мог стать российский двигатель - разработчик

Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель компании-разработчика ракеты Orbital Sciences Corporation, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Press.

«Анализ доступных нам данных указывает на то, что отказал турбонасосный агрегат в одном из двух двигателей первой ступени (AJ-26). По этой причине мы, по всей видимости, откажемся от использования этих двигателей в ракетах Antares», — говорится в заявлении компании.

Orbital Sciences Corporation подтвердила, что ее контракт с НАСА не будет разорван, и все запланированные грузы будут доставлены на МКС к концу 2016 года, без каких-либо дополнительных расходов и с минимальными коррективами в расписании полетов.

Читайте такжеРакета с космическим грузовиком Cygnus была взорвана по команде с землиАвария ракеты-носителя Antares с грузовиком Cygnus, взорвавшейся после старта с космодрома в Вирджинии, произошла вечером 28 октября. Cygnus должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) более двух тонн груза: продовольствие, а также технику и материалы для научных исследований. Стыковка с МКС была запланирована на 2 ноября.

Грузовик Cygnus и ракету Antares разработала частная американская компания Orbital Sciences Corporation. Эта компания заключила в рамках проекта COTS (Commercial Orbital Transportation Services, Коммерческая орбитальная транспортировка) контракт с НАСА общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов на запуск в течение трех лет восьми аппаратов Cygnus.

Читайте такжеКосмическое сотрудничество Украины и США продолжится после расследования взрыва Antares - посолНа Antares установлены модифицированные российские двигатели НК-33 (AJ-26 в американской форме), а ее первая ступень изготовлена на днепропетровском «Южмаше» под контролем КБ «Южное» и ряда других украинских предприятий.

ОАО «Кузнецов», российский изготовитель двигателей НК-33, отрицает свою причастность к аварии, утверждая, что во время старта двигатели первой ступени AJ-26 работали в штатном режиме.

Напомним, взрыв ракеты Антарес стал поводом для очередных манипуляций фактами в российских СМИ. Так, государственный канал Russia Today писал об успешных запусках носителя как о российско-американском проекте, а о взрыве - как о падении украинско-американской ракеты.