Астрономы раскрыли тайну гигантского облака на Марсе

Сообщение об этом было опубликовано на сайте Европейского космического агентства. Впервые облако, которое находилось на высоте 250 км, было замечено астрономами-любителями в 2012 году, передает ZN.UA. Она простиралась на 500 тыс. кв. км и исчезла через 10 часов после образования.

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Облако располагалась значительно выше, чем привычные соединения из диоксида углерода и воды, которые могли быть образованы в атмосфере Красной планеты.

Ученые обратили внимание на то, что облако существовало в ионосфере – верхней части атмосферы планеты, где газовая оболочка взаимодействует с заряженными частицами Солнца. В ходе наблюдений исследователи установили, что облако появляется в месте взаимодействия атмосферы Марса с выбросами солнечного вещества. По мнению исследователей, события на Солнце изменили космическую погоду и увеличили скорость истечения плазмы с образованием облаков в атмосфере Красной планеты.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.