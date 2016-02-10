Ученые показали снимки потенциально обитаемых озер на Марсе

Озеро располагается в лабиринте Ночи (комплексе каньонов протяженностью 1,2 тыс. км) на Красной планете, передает Lenta.ru. Его наполнение происходило, по мнению Алексиса Родригеса, из подповерхностных источников. Ранее температурные условия на озере были благоприятными для поддержания жизни в нем.

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Для выяснения возможных условий, которые были в древнем озере, ученый собирается отправиться летом 2016 года в Тибет. Астробиолог при поддержке китайского правительства исследует высокогорные озера. Условия в водоемах, по мнению Родригеса, напоминают марсианские.

Планетологический институт в Тусоне участвует во многих проектах NASA, в частности в миссии Dawn. Ранее в агентстве сообщали, что в течение ближайших 20 лет NASA найдет следы внеземной жизни в Солнечной системе, а главной задачей агентства является достижение астронавтами Марса.