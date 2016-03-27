NASA показало снимок устья засохшей реки на Марсе

Снимок сделан 23 января 2016 года при помощи камеры HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) станции MRO. Данное изображение ученые планируют использовать для определения динамики существовавших в прошлом речных систем планеты. По мнению ученых, конус выноса в кратере Сахеки является одним из самых сохранившихся на Марсе.

Читайте такжеNASA показало испытания космического корабля Starliner (видео)28 сентября 2015 года NASA сообщило, что на планете найдены реки - сезонно появляющиеся потоки соленой жидкой воды. Благодаря некоторым гидратированным солям (перхлоратам) вода остается жидкой при температурах минус 70 градусов Цельсия. Ранее ученые обнаруживали на Марсе перхлораты, однако в гидратированной форме - впервые.

Конус выноса представляет собой разновидность рельефа, формируемого на Земле потоками воды в районе устий рек или временных потоков. Характерная структура имеет форму полуконуса и формируется из обломочного материала в результате изменения скорости течения реки.

В настоящее время на орбите Марса находятся пять станций. Из них три - американские: Mars Odyssey (с 2001 года), MRO (с 2006 года) и MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, с 2014 года). На поверхности Красной планеты действуют американские марсоходы Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года). Ровер Opportunity - рекордсмен по продолжительности работы, а аппарат Curiosity - самый тяжелый планетоход (его масса - 900 кг). К Марсу направляется российско-европейская станция ExoMars-2019, включающая в себя орбитальный зонд TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Станция должна достигнуть Красной планеты в середине октября 2016 года.