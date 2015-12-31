Зонд Dawn передал на Землю наиболее подробные снимки поверхности Цереры

Как говорится в сообщении NASA, в начале декабря Dawn завершил последний цикл снижения, в ходе которого он опустился с высоты 1,47 тыс. км до 380 км от поверхности Цереры, передает ZN.UA. Этот процесс длился 6 недель.

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Такое время понадобилось зонду из-за того, что он использовал самую низкую мощность ионного двигателя и то, что ученые хотели, чтобы Dawn рассмотрел "солнечную" сторону карликовой планеты.

Одним из первых снимков, переданных на Землю, стала фотография одного из регионов Цереры в районе ее южного полюса, который на данный момент все еще освещается Солнцем, не смотря на скорое приближение зимы. Солнце в этой части карликовой планеты никогда не поднимается выше линии горизонта, что создает контрасты светлых и темных пятен на поверхности Цереры.

В августе NASA подготовило "экскурсионный тур" по главным достопримечательностям на поверхности Цереры – кратеру Оккатор с загадочными белыми пятнами и горе-пирамиде. Позже исследователи заявили о том, что раскрыли тайну этих пятен. По мнению ученых, они представляют собой отложения соли, и что они, вероятно, являются следом извержения экзотических "соляных вулканов".