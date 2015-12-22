Apple выплатит Ericsson патентные отчисления за 7 лет продаж айфонов

В Ericsson не стали раскрывать сумму лицензионного соглашения об использовании технологий в будущем, передает tvrain.ru со ссылкой на Wall Street Journal. При этом общий доход шведской компании от лицензионных отчислений в этом году должен составить около полутора миллиардов долларов. После объявления о заключении сделки акции Ericsson выросли на 3%.

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«Мы, разумеется, хотели урегулировать претензии во внесудебном порядке», - подчеркнул глава подразделения по защите интеллектуальной собственности Ericsson Касим Альфалахи. В Apple подчеркнули, что готовы заплатить «честную цену» за использование необходимых технологий.

Ericsson владеет патентами на некоторые ключевые технологии, которые необходимы для работы мобильных устройств в 2G, 3G и 4G-сетях.