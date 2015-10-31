Microsoft переклассифицирует свою операционную систему Windows 10 на "рекомендуемое обновление"

Об этом сообщается в блоге компании, передает Лента.ру.

Традиционно это означает, что устройства тех пользователей, у которых стоит по умолчанию автоматическая установка программных обновлений, в любом случае перейдут на новую ОС.

Однако Терри Майерсон, глава Microsoft по Windows и устройствам, пояснил The Verge, что юзерам все-таки предоставят право выбора. «На экране своего компьютера пользователь увидит диалоговое окно, где он сможет выбрать, обновляться на Windows 10 или нет», — отметил он. Показ такого уведомления произойдет лишь единожды.

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В зависимости от настроек Центра обновлений (Windows Update) после того, как пользователь согласится с предложением, произойдут автоматическая загрузка Windows 10 и процесс ее установки. На всякий случай копия старой версии Windows 7 или 8 останется в памяти устройства. Вернуть прежнюю ОС можно в течение 31 дня.

Также компания намерена привлечь пиратов перейти на лицензионные версии ОС более удобными опциями. В качестве эксперимента в США Microsoft предложит владельцам пиратского софта компании в один клик купить в Windows Store и установить легальный.

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Этими мерами компания намерена в ближайшие два-три года установить Windows 10 на миллиард устройств.

Операционная система Windows 10 стала доступна по всему миру с 29 июля 2015 года. Она является единой для всех платформ (десктоп, смартфоны, планшеты) и распространяется бесплатно для владельцев лицензионных версий Windows 7 и 8.