Археологи раскопали в Судане погребальные пирамиды древнего царства Куш

Археологи раскопали на территории современного Судана целое кладбище — сразу 16 пирамид возрастом около 2 000 лет. Все они имеют под собой могилы. В одном из строений ученые обнаружили стол подношений, посвященный богу подземного царства Осирису, что типично для кушитов, которые также поклонялись египетским богам.

Об этом сообщает Моя планета со ссылкой на Live Science.

Суданские пирамиды были построены около древнего города Гематон между IX веком до н. э. и IV веком н. э. Археологи из Британского музея вели в этом месте раскопки в течение 17 лет.

"Пока мы раскопали шесть пирамид, сделанных из камня, и десять, сделанных из глинобитного кирпича", — рассказал сотрудник музея Дерек Велсби.

Самая большая пирамида достигала 13 метров в высоту, а каждая сторона в ее основании — 11 метров в длину. Археологи отметили, что кушиты, в отличие от египтян, строили пирамиды не только для представителей знати и политической элиты.

"По мнению ученых, пирамида, где был обнаружен стол с рисунком Осириса, является усыпальницей старшего члена королевской семьи. Эта находка имеет особое значение, так как остальные могилы оказались разграблены", - говорится в сообщении.

В единственной пирамиде, где грабители ничего не взяли, археологи обнаружили могилу с тремя младенцами и 100 фаянсовых бусин.

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Ранее археологи нашли королевские пирамиды в Нури, которые хорошо сохранились. Исследователи пояснили, что строительство пирамид прекратилось в Куше после разрушения государства, которое, возможно, произошло из-за финансовых проблем.