"Врачи без границ" намерены покинуть Судан

Такое решение вызвано тем, что власти страны намеренно препятствуют работе врачей в зонах конфликта, передает Би-би-си.

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Как утверждают в организации, власти Судана систематически блокируют доступ врачей к регионам - Дарфур и Голубой Нил, где сотни тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи.

На прошлой неделе "Врачи без границ" обвинили военно-воздушные силы Судана в том, что они намеренно бомбили больницу в Нубийских горах.