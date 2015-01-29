"Врачи без границ" намерены покинуть Судан
10:22, 29 января 2015Мир
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Благотворительная организация "Врачи без границ" заявила о том, что отзывает своих сотрудников из Судана.
REUTERS
Такое решение вызвано тем, что власти страны намеренно препятствуют работе врачей в зонах конфликта, передает Би-би-си.
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Как утверждают в организации, власти Судана систематически блокируют доступ врачей к регионам - Дарфур и Голубой Нил, где сотни тысяч человек нуждаются в гуманитарной помощи.
На прошлой неделе "Врачи без границ" обвинили военно-воздушные силы Судана в том, что они намеренно бомбили больницу в Нубийских горах.
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