Ученые выяснили, что внешняя несхожесть людей обусловлена эволюцией

К такому выводу пришли ученые. Доцент нейробиологии и поведения Корнельского университета Майкл Шиэн обнаружил, что люди в ходе эволюции развивались, чтобы физически отличаться друг от друга, передает "Моя планета". Именно поэтому глаза играют такую важную роль в социальных взаимодействиях.

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Большая часть животных распознает разных особей по запаху или звуку, но люди, когда идентифицируют людей, полагаются прежде всего на внешний вид. В то время как большинство животных практически неотличимы друг от друга (особенно те, что активны ночью), люди, как выяснили исследователи, эволюционировали, чтобы достичь уникальной физической формы, стремясь к разнообразию (цвет кожи, глаз, волос, черты лица и рост).

При этом ученые указывают, что черты лица имеют намного больше переменных, чем особенности тела. Например, человек с длинными руками, как правило, имеет и длинные ноги, а вот широкий нос или близко посаженные глаза никак не влияют на величину губ или высоту лба.

Сравнение ДНК людей со всего мира показало, что гены, влияющие на лицевые особенности, более разнообразны, чем те, которые влияют на другие части тела. Это явный признак того, что изменение черт лица имело эволюционное преимущество.

В то же время число генов, влияющих на форму нашего лица и носа, цвет глаз, ограниченно - его можно сравнить с колодой карт: при многократном перемешивании рано или поздно вам попадется карта, которая уже выпадала до этого. «Точное количество генов, которые решают, как мы выглядим, неизвестно, но они могут изменяться в широких пределах», - отметил Майкл Шиэн. Схожая комбинация генов может привести к тому, что люди, которые не состоят друг с другом в родстве, могут выглядеть очень похоже. В некоторых случаях «двойники» могут быть отдаленно связаны, не подозревая об этом.