За свой домен Google будет платить $8 в год

Об этом сообщает технологический блог Fusion.net со ссылкой на владельца домена Даниэля Нагари, передает Lenta.ru. Сумма, которую Google заплатил за имя сайта abc.xyz, не разглашается по условиям соглашения сторон.

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По словам Даниэля Нагари, впервые имя сайта было зарегистрировано на его домене 20 марта 2014 года. Регистрацию осуществила входящая в группу Thomson Reuters (частью холдинга является информационное агентство Reuters) компания MarkMonitor. Даниэль Нагари называет MarkMonitor "агентом по недвижимости от интернета", который обслуживает интересы крупных игроков и покупает для них собственность, когда они не хотят раскрывать свое имя при заключении сделки.

Несмотря на то, что сумма контракта не разглашается, Даниэль Нагари подтвердил, что Google или, вернее, уже Alphabet обязан платить ежегодный взнос, как и все другие пользователи. Сумма, названная Даниэлем Нагари в комментарии Fusion.net, немного отличается от данных в разделе "Цены" на сайте его компании XYZ (которая торгует адресами на доменном имени), где она составляет $10.

Как сообщал УНИАН, сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж объявили о создании Alphabet 10 августа. В рамках новой структуры Google станет дочерней структурой Alphabet.