Google переводчик увеличил визуальный перевод до более чем 20 языков
Google переводчик расширил свои возможности и увеличил визуальный перевод до более чем 20 языков, чтобы сделать разговоры на разных языках в режиме реального времени более быстрыми и простыми.
Об этом сообщает ТСН.
Приложение Google Переводчик позволяет увидеть мир родным языком. Для этого просто нужно открыть программу, нажать на камеру, а затем направить ее на текст, который нужно перевести, - уличный знак, список ингредиентов в рецепте или меню, инструкцию по эксплуатации, указания на стиральной машине и тому подобное. Потом появится перевод на другой язык.
При этом не нужно иметь подключение к Интернету или передачи данных.
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В дополнение к мгновенному визуальному переводу улучшилась и система голосового общения (позволяет в режиме реального времени переводить разговор на 32 языках).
Эти обновления появятся для Android и iOS в течение ближайших дней.
Ранее УНИАН сообщал, что корпорация Google зарегистрировала патент, который позволяет просматривать видеозаписи жизнь пользователей, записанные с помощью Google Glass или любой другой подобной технологии.