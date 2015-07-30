Google переводчик увеличил визуальный перевод до более чем 20 языков

Об этом сообщает ТСН.

Приложение Google Переводчик позволяет увидеть мир родным языком. Для этого просто нужно открыть программу, нажать на камеру, а затем направить ее на текст, который нужно перевести, - уличный знак, список ингредиентов в рецепте или меню, инструкцию по эксплуатации, указания на стиральной машине и тому подобное. Потом появится перевод на другой язык.

При этом не нужно иметь подключение к Интернету или передачи данных.

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В дополнение к мгновенному визуальному переводу улучшилась и система голосового общения (позволяет в режиме реального времени переводить разговор на 32 языках).

Эти обновления появятся для Android и iOS в течение ближайших дней.

Ранее УНИАН сообщал, что корпорация Google зарегистрировала патент, который позволяет просматривать видеозаписи жизнь пользователей, записанные с помощью Google Glass или любой другой подобной технологии.