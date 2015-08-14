Россия отложила высадку своих космонавтов на Луну из-за финансовых проблем

Это вызвано тем, что финансирование программы по разработке лунного взлетно-посадочного комплекса сокращено вдвое, передают "Известия" со ссылкой на проект Федеральной космической программы на 2016-2025 годы.

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По оценке Роскосмоса, это приведет к переносу сроков по созданию и началу летных испытаний комплекса приблизительно на 2-3 года. С учетом внесенной корректировки испытания планируют начать в 2029-2030 годах.

С даты первого испытательного запуска комплекса до первого пилотируемого старта может пройти 3-4 года при условии одного пуска в год. В таком случае высадка состоится в 2033-2034 годах. Изначально предполагалось, что проект будет реализован в 2030 году.

В сокращенном виде запрошенный Роскосмосом бюджет на программу по разработке лунного взлетно-посадочного комплекса составляет 20,8 млрд руб.

Согласно концепции проекта, лунный взлетно-посадочный комплекс обеспечит доставку экипажа из четырех человек с окололунной орбиты в заданный район на поверхности Луны, а также с поверхности Луны на окололунную орбиту. Длительность пребывания экипажа на Луне составит не менее 14 суток.