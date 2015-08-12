Ночные снимки из космоса помогут в создании глобальной карты городов Земли - ученые

Международная группа ученых использует фотографии Земли, сделанные астронавтами с борта Международной космической станции (МКС), для измерения объема светового загрязнения на планете.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт IAU.

Ученые из Universidad Complutense (Испания) и Cegep de Sherbrooke (Канада) совместно с представителями общественности начали проект под названием "Города в ночное время", в рамках которого создается глобальная карта Земли на основе фотографий нашей планеты ночью, сделанных астронавтами с Международной космической станции при помощи обычной цифровой камеры.

Проект запустился с июля 2014 года и каталогизации уже требует более 130 тысяч изображений. В ходе проекта ученые получили новые результаты, подтверждающие сделанные ранее выводы о том, что видимое из космоса диффузное свечение городов на Земле представляет собой рассеянный свет от уличных фонарей и зданий.

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Как сообщал УНИАН, недавно запущенный погодный спутник MSG-4 успешно прошел все проверки и передал на Землю фотографии нашей планеты, на которой можно увидеть зеленые тропики Африки и леса умеренного пояса Европы.