New Horizons передал первый сигнал на Землю после сближения с Плутоном
05:32, 15 июля 2015Наука и IT
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Американский космический зонд New Horizons передал первый сигнал на Землю после сближения с карликовой планетой Плутон
Все его системы работают в норме / nasa.gov
Об этом сообщили в среду в NASA, передает РИА Новости.
В 03.54 по киевскому времени NASA был получен сигнал от космического корабля, все его системы работают в норме, он готов к передаче полученной информации.
Во вторник в 14.49 по Киеву аппарат прошел на расстоянии 12,5 тысяч километров от Плутона и продолжил движение через его систему.
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За последние 13 часов аппарат провел более 150 замеров и уже в среду начнет передачу на Землю полученной информации.
Ранее УНИАН сообщал, что космический аппарат NASA New Horizons добрался до карликовой планеты Плутон и пролетел всего в 12,5 тыс. км от ее поверхности.
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