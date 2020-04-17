​​​​​​​Юрий Отруба: "Везем в Антарктиду аппарат искусственной вентиляции легких"

Перед выходом в море Юрий Отруба, руководитель 25-й украинской антарктической экспедиции, рассказал УНИАН, как планы полярников изменил коронавирус, сравнил карантин и зимовку, и объяснил, как исследования украинцев помогают делать прогнозы погоды по всему миру.

С какими сложностями вы столкнулись из-за пандемии коронавируса?

Мы практически месяц добираемся до станции. И до тех пор, пока команда не долетела до Чили, была неопределенность – попадем ли мы в Антарктиду или нет. Весь мир закрывал границы, надо было получать много разрешений, чтобы организовать поездку. Некоторые страны не поменяли экспедиции, оставили людей работать на второй год.

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Сначала, 17 марта, мы неудачно полетели в Турцию, пришлось через три дня вернуться в Киев и пробыть положенный срок на изоляции. Но самые большие тревоги вызывал перелет через Атлантику, в Бразилию. Мы были в салоне 14-15 часов, был риск заразиться. Все надели маски с клапаном, но их пришлось снять во время еды. Думаю, через время психиатры заговорят о новой фобии: страх подхватить COVID-19 (появятся люди, которые будут чаще мыть руки и меньше контактировать с другими). В остальной части поездки риск заражения был сведен если не до нуля, то до минимума.

В самой Антарктиде заразиться коронавирусом можно от туристов. Границы были закрыты, некоторые туристические корабли стояли на карантине, и на них были обнаружены больные. Но с марта экскурсий нет. Наша станция и большинство других изолированы от мира. Если не привезли коронавирус с собой, то он в Антарктиде и не появится.

Мы будем на станции в безопасных условиях, но в Украине остается много близких и родных, за которых будем переживать. К счастью, уже три года на станции есть более-менее нормальный интернет, и мы можем без ограничений общаться с родными, даже по видеосвязи.

Вы готовились к сценарию, при котором кто-то все же заболеет? Есть возможность сделать изолятор? Сколько времени может понадобиться, чтобы эвакуировать полярника со станции?

Наш врач подал дополнительную заявку и для экспедиции закупили кислород, аппарат искусственной вентиляции легких, добавили медикаменты. В одном из наших помещений на станции можно оборудовать изолятор. Но надеемся, что это нам не понадобится, а за ближайшие полгода будет найдена вакцина, эффективные методики борьбы с болезнью.

Зимой эвакуировать больного со станции «Академик Вернадский» проблематично. Сложно сказать, сколько времени это может занять. За всю 25-летнюю историю станции украинцы с таким сталкивались пару раз. У нас в 23-й зимовке (2018-й год – УНИАН) эвакуировали ученого с подозрением на аппендицит. За больным подошел американский ледокол, отвез на остров Кинг-Джордж, а оттуда самолетом его переправили в Чили. Через два дня пациент был в госпитале. Благодаря американским и чилийским коллегам жизнь нашего полярника была спасена.

Насколько карантин похож на зимовку на антарктической станции? С какими психологическими проблемами вы сталкиваетесь и как с ними боретесь? У вас бывают конфликты?

Если я скажу, что конфликтов не бывает, – совру. Как бы не работали с нами психологи, как бы мы не подбирали в команду неконфликтных людей, но в конце зимы обостряется обстановка.

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У нас лишь 4-5 часов солнечного дня, ветер, снега. Мы в замкнутом пространстве, мало выходим на улицу. Все в близком контакте. Мы даже начинаем по звуку шагов определять, кто именно идет мимо твоей комнаты. И кто-то может не сдержаться, придраться к какой-то мелочи. Главное правило – не держать ничего в себе, сразу высказаться и сгладить конфликт, чтобы он не вылился в что-то серьезное. Важно разрешить все потенциальные конфликты сразу.

Психологическая разгрузка наступает с приходом антарктической весны – это календарный сентябрь-октябрь. Увеличивается световой день, мы больше времени проводим на улице. В нашей части Антарктики развит туризм, на станцию заходят и туристические яхты, и научные суда. Становится проще, когда мы начинаем общаться с гостями. И становится легче, когда нам привозят свежие овощи (через несколько месяцев зимовки они могут закончиться). «Пищевая разрядка» - тоже важно.

Многие на карантине пытаются расслабиться с помощью алкоголя. Он есть на станции «Академик Вернадский»?

Национальный Антарктический центр покупает нам определенное количество алкоголя. У нас, практически, действует сухой закон, но от британцев осталась традиция: каждую субботу мы устраиваем праздничный ужин. Повар готовит чуть больше блюд, мы надеваем костюмы, алкоголь (вино, пиво или водку) выпиваем за беседой.

Это один из способов психологической разрядки во время зимовки. В другие дни недели – сухой закон. Еще у повара в запасе есть пара бутылок коньяка и ликера – это для тортов, которые он печет ко дню рождения каждого члена экспедиции.

Какие научные работы проводятся на нашей станции?

С 1947 года на станции (тогда она называлась «Фарадей» и принадлежала Великобритании, в 1996 году была передана Украине, – УНИАН) проводится непрерывный ряд наблюдений за погодой. Благодаря нашим данным создаются модели прогнозирования погоды по всему миру. Подобные наблюдения позволяют давать прогнозы как на завтра и послезавтра, так и на полгода, год.

Кроме этого, мы проводим наблюдения за магнитным полем Земли, наша станция входит во всемирную сеть Intermagnet. Космическое излучение влияет на работу чувствительных приборов, и наша работа помогает предупредить глобальные проблемы. И, скажем, чтобы наш компас в телефонах работал точно, нужно раз в несколько лет пересчитывать положение магнитного полюса нашей планеты.

Кроме этого, Антарктида – уникальный полигон для исследований грозовой активности Земли. Последнее – один из индикаторов потепления на планете. И продолжаются исследование так называемой озоновой дыры над южным материком. Собственно, уменьшение слоя озона было замечено в середине 80-х благодаря работе британских ученых на нашей станции «Фарадей». По последним наблюдениям, концентрация озона продолжает увеличиваться. Но, есть версии, что сильные пожары в Австралии связаны с этой «озоновой дырой» - она может приводить к засухам.

Была новость, что в геологических породах нашли остатки тропических лесов. Расскажите об этом.

Сейчас на нашей станции проводят все больше и больше биологических исследований. Ныряльщики проводили подводные исследования флоры и фауны. В прошлом сезоне у нас на станции геологи брали пробы грунта. Нашли породу, в которой действительно отпечатался след листочка дерева. Это говорит о том, что когда-то в антарктическом регионе росли деревья.

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Подводный мир мало исследован. Скажем, в Антарктиде есть вид, который мы называем ледяной щукой. У нее непривычный для нас белый цвет крови, нет гемоглобина, который способствует «транспортировке» кислорода. Возможно, в этом ответ на вопрос, как ледяная щука переносит сильные холода. Это очень интересная для ученых рыба.

Если говорить про сушу – она более-менее исследована, но из-за изменений климата открываются новые участки Антарктиды (уходят покрывавшие их ледники, – УНИАН). Континент долгое время был закрыта для человечества, практически недоступен для другой флоры и фауны, и некоторые виды растений не изменились за тысячелетия. И знания о них мы, возможно, сможем использовать для изготовления, к примеру, лекарств.

Как меняется климат на полюсе?

Если говорить о западной части Антарктиды, то здесь ощутимо потепление. Ледовые шапки на островах с каждым годом становятся меньше. Десять лет назад пингвины жили на острове примерно в пяти километрах от нас. Сейчас они гнездятся рядом с самой станицей. Их миграция связана с климатом, они перемещаются все южнее и южнее. Им необходимы открытые скалы. От последствий потепления заметно страдают императорские пингвины, которые гнездятся на шельфовом льду.

Но при этом на восточной части континента – наоборот, наблюдается похолодание.

Вы изучаете пингвинов – а бывает наоборот, так, чтобы птицы изучали вас?

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Подходить близко к пингвинам можно только ученым-биологам, остальные члены команды стараются как можно меньше их тревожить во время гнездования. Пингвины могут испугаться, убежать, а в это время хищные птицы могут украсть их яйца и птенцов.

Пингвины людьми не интересуются. Но к нам прилетают на сезон другие птицы. Вот они могут поклевать вещи, которые мы оставляем у станции, могут что-то схватить и утащить метров на 100, или даже бросить в океан.

Это будет уже шестая ваша зимовка. Почему лично вы раз за разом принимаете решение вернуться в Антарктиду?

Есть две категории людей. Те, кто поехали раз и больше никогда не вернутся на зимовку даже за большие деньги, и есть те, кто влюбились в Антарктиду, ее пейзажи, в этот нетронутый людьми мир. Дома – через месяц, два, три – начинается ностальгия за Антарктидой, появляются мысли: «Не поехать ли снова?»

Влад Абрамов