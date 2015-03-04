На марсоходе Curiosity произошло короткое замыкание, роботу парализовало руку

О проблемах ровера NASA выяснило в минувшие выходные, сообщает Новое Время.

Неполадки выявили в роботизированной руке марсохода тогда, когда ровер собирался перевезти образцы пород после бурения.

На данный момент специалисты NASA определяют причины возникновения поломки. Они собираются ее починить за пару дней. Инженеры подчеркнули, что волноваться из-за будущего Curiosity нет причин.

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Ключевой задачей Curiosity является сбор данных о том, были ли когда-либо на Марсе условия для каких-либо форм жизни. Изучив образцы, взятые ровером в районе Йеллоунайф, в кратере Гейл, ученые заявили о возможности существования жизни. Кроме того, данные, собранные устройством, указывают на существование на Марсе органики и о наличии водяного пара в разогретых пробах грунта.