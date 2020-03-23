Disney+ снижает качество стриминга и откладывает запуск во Франции

Даное решение принято по рекомендации правительства страны.

Американская кинокомпания Disney объявила о том, что на две недели откладывает запуск своего стримингового сервиса Disney+ во Франции.

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Даное решение принято по рекомендации правительства страны. Теперь вместо 24 марта он выйдет 7 апреля, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.

В остальных европейских странах запуск не планируется откладывать, и он состоится 24 марта, однако пользователи в Европе получат временно сниженное качество стриминга для «устойчивой работы телекоммуникационной инфраструктуры», как того требует Евросоюз.

Як сообщал УНИАН, стриминговые сервисы YouTube, Netflix и Amazon Prime заявили, что снизят качество стриминга для лучшей работы интернета в условиях, когда десятки миллионов людей переходят на работу из дома.