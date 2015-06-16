Ученые предполагают, что Марс всегда был холодной планетой

Статью со своими аргументам ученые опубликовали в Journal of Geophysical Research — Planets, пишут РИА Новости.

Специалисты создали трехмерную модель циркуляции атмосферы на красной планете для оценки круговорота воды и применили свои расчеты в рамках двух климатических сценариев.Один из сценариев предполагал наличие в древности на Марсе теплого и влажного климата со средней температурой в 10 градусов Цельсия, а второй предполагал холодный и ледяной мир со средней температурой в минус 48 градусов Цельсия.

"Нам предстоит проделать еще много работы, но уже понятно, что ледяной сценарий для Марса более соответствует реальности. Это, к примеру, означает, что в начале Марс был в основном холодным, и вода выпадала в высокогорных районах в виде снега, а не дождя", — приводятся в сообщении слова автора исследования Робина Вордсворта.

Читайте такжеУченые обнаружили стратосферу на одной из далеких и очень горячих экзопланетИз-за низкого давления вода на Марсе не может существовать в жидком состоянии на большей части поверхности планеты. Вода в состоянии льда была обнаружена в марсианском грунте космическим аппаратом NASA «Феникс». В то же время, собранные марсоходами геологические данные позволяют предположить, что в прошлом вода покрывала значительную часть поверхности Марса. Ледяной сценарий на Марсе существенное снижает надежды на обнаружение жизни на планете.

Ранее УНИАН сообщал, что планетологи при помощи спектрометра Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) обнаружили в древних кратерах Марса стекло.