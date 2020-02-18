Ученые нашли пещеру с захоронением неандертальца (фото)

Возраст найденных останков оценивается в 50 тысяч лет.

Ученые обнаружили в Ираке скелет неандертальца, который был намеренно похоронен после смерти.

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Возраст останков оценивается в 50 тысяч лет. Об этом со ссылкой на New Scientist сообщает zn.ua.

Первые свидетельства того, неандертальцы хоронили мертвых, появились после того, как археолог Ральф Солеки обнаружил пещеру Шанидар в 1950-60-х годах. В ней были найдены останки 10 неандертальцев, включая одного, на кончиках пальцев которого нашли частички пыльцы. Это свидетельствует о том, что тело было захоронено, а затем на него положили цветы. Эта находка стала одним из свидетельств, которые позволили переосмыслить отношение к неандертальцам.

Вместе с тем, аргумент с "цветочным захоронением" вызывал споры. Утверждалось, что некоторые грызуны приносят в пещеру цветы, пыльцу могли занести также рабочие, которые работали на раскопках.

В 2014 году раскопки в пещере возобновили: ученые хотели изучить отложения, в которых были найдены неандертальцы, чтобы понять, что же произошло. Но, к своему удивлению, исследователи обнаружили новые останки: верхнюю часть скелета неандертальца, кости которого сохраняли анатомическую последовательность.

Ученые обнаружили свидетельства того, что тело было преднамеренно похоронено. Кроме того, слой, в котором оно находилось, был заметно темнее, чем другие отложения. Слои под телом носили свидетельства того, что их нарушили копанием. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что могилу для неандертальца выкопали, а затем в нее положили тело.

На данный момент ученые не знают, принадлежали ли найденные останки новому индивиду или были частью скелетов, найденных ранее, некоторые из которых были неполными. Вероятно, тело было случайно разрезано пополам в ходе предыдущих раскопок.