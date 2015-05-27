В iOS обнаружили баг, который позволяет дистанционно перезагрузить чужой iPhone

В операционной системе iOS была обнаружена ошибка, которая позволяет подвергнуть чужой iPhone цикличным перезагрузкам, отправив на него текстовое сообщение iMessage с определённой последовательностью арабских символов, сообщает ZN.UA по информации Mac Rumors.

При любой попытке прочитать полученное сообщение, устройство перезагружается. Вместе с тем, перезагрузка происходит, даже если приложение iMessage неактивно: и даже в том случае, когда iPhone заблокирован и его экран погашен.

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Для решения проблемы необходимо, чтобы "баговое сообщение" было не последним в списке. Для этого можно, например, отправить другое сообщение самому себе либо получить его от кого-то из друзей. Баг был обнаружен в последней версии iOS (8.3), но пока неизвестно, присутствует ли ошибка в предыдущих версиях операционной системы. Отмечается, что разработчики Apple осведомлены об ошибке.

Ранее в iOS нашли уязвимость, которая позволяет считывать действия пользователя. Уязвимость была обнаружена компанией FishEye. "Функция" работает на всех версиях iOS 6, и на iOS 7, включая последнюю iOS 7.06, в которой Apple исправила критическую ошибку в безопасности, возникающую при установке защищенного соединения SSL/TLS.