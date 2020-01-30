Как технологии изменят мир к 2030 году: прогнозы футуролога (видео)

Уже в ближайшие 10 лет появится полноценный искусственный интеллект.

Стало известно, как технологии изменят мир к 2030 году.

Американский футуролог Питер Диамандис сделал прогнозы на ближайшее десятилетие. Ожидается, что за это время уровень прогресса будет примерно таким, как за последнее столетие. В частности, продолжат стремительно развиваться коммуникационные сети, сенсоры, роботы, дополненная и виртуальная реальность.

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В ближайшие годы люди станут менее занятыми: большинство дел будут выполнять спецпрограммы, а наши возможности значительно расширятся благодаря нейросистемам. Не за горами массовое использование устройств, которыми можно будет управлять без рук.

Ученые уже сейчас интенсивно работают над созданием искусственного интеллекта. За 10 лет он станет отдельной системой. По мнению футуролога, появление компьютерного мозга не приведет к сокращению рабочих мест. Наоборот – станет помогать там, где человеку будет сложно или опасно. Искусственный интеллект окажется незаменимым и в медицине будущего. Благодаря специальным алгоритмам врачи начнут предотвращать болезни, а не лечить.