Главный дизайнер Apple получил повышение
16:52, 26 мая 2015Наука и IT
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Главный дизайнер Apple Джонатан Айв получил повышение, и теперь будет директором по дизайну всей корпорации.
Айв теперь отвечает за дизайн всей корпорации / telegraph.co.uk
За 23 года британец разработал дизайн большинства продуктов компании, пишет Би-би-си. Согласно иерархии компании, лишь два других менеджера ранее назывались "главными директорами" - это председатель правления Тим Кук и финансовый директор Лука Маэстри.
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По некоторым данным, Джонатан Айв может отвечать и за дизайн автомобиля Apple, сообщения о котором просочились в прессу ранней весной.
Как iPod, так и iPhone и iPad являются продуктами, к которым Джонатан Айв приложил руку.
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