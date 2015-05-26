Главный дизайнер Apple получил повышение

За 23 года британец разработал дизайн большинства продуктов компании, пишет Би-би-си. Согласно иерархии компании, лишь два других менеджера ранее назывались "главными директорами" - это председатель правления Тим Кук и финансовый директор Лука Маэстри.

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По некоторым данным, Джонатан Айв может отвечать и за дизайн автомобиля Apple, сообщения о котором просочились в прессу ранней весной.

Как iPod, так и iPhone и iPad являются продуктами, к которым Джонатан Айв приложил руку.