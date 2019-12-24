В северных широтах Марса обнаружили кратер, покрытый льдом

Фотография была сделана рано утром 26 октября. Солнечный свет осветил тогда залежи льда, которые находились в кратере.

Европейское космическое агентство обнародовало фотографию кратера, который находится на Марсе.

Читайте такжеИсследование космоса может спровоцировать появление новых видов людей

Снимок был сделан с помощью орбитального зонда Trace Gas Orbiter. В дополнительной к фото информации говорится о том, что ширина кратера составляет около 7 км, передает changeua.com.

Расположен данный кратер в северных широтах Марса.

Фотография была сделана рано утром 26 октября. Солнечный свет осветил тогда залежи льда, которые находились в кратере. Именно поэтому он выглядят настолько ярко. Лед покрывает полностью все дно кратера и его стенки, а также частично находится за его пределами.

Аппарат Trace Gas Orbiter был разработан ESA специально для программы «Экзо Марс». Запустили ученые данный зонд в марте 2016 года, а уже в октябре он опустился на поверхность Марса. Аппарат был разработан для того, чтобы исследовать незначительные газовые составляющие, которые могут присутствовать в атмосфере Марса. Научная миссия при этом началась в середине весны 2018 года.