На дне одного из Шацких озер нашли бронзовую печать 19 века (фото)

Находка стала экспонатом Любомльского краеведческого музея.

В Волынской области на дне одного из Шацких озер нашли печать шляхтича, которая датируется 19 веком.

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По размеру печать сравнивают с наименьшей украинской монетой номиналом 10 копеек, сообщает "Волынь".

Находка теперь будет экспонатом Любомльского краеведческого музея. Доктор исторических наук Андрей Гречило сообщил, что это частная печать шляхтича, которая относится к первой половине 19 века. На бронзовой подовальной (близкой по форме к овалу) печати диаметром около 20 мм изображена латинская буква «R» и корона. С обратной стороны имеется ушко с отверстием. На экспонате нет явных опознавательных знаков. Ученый предполагает, что находка принадлежала землевладельцу.

Директор Любомльского краеведческого музея Юрий Финиковский считает, что такая вещь могла быть изготовлена в одном экземпляре, а это еще больше усложняет ее атрибутацию.