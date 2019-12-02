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На дне одного из Шацких озер нашли бронзовую печать 19 века (фото)

08:59, 02 декабря 2019
Наука и IT
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Находка датируется 19 веком \ volynpost.com

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По размеру печать сравнивают с наименьшей украинской монетой номиналом 10 копеек, сообщает "Волынь". 

Находка теперь будет экспонатом Любомльского краеведческого музея. Доктор исторических наук Андрей Гречило сообщил, что это частная печать шляхтича, которая относится к первой половине 19 века. На бронзовой подовальной (близкой по форме к овалу) печати диаметром около 20 мм изображена латинская буква «R» и корона. С обратной стороны имеется ушко с отверстием. На экспонате нет явных опознавательных знаков. Ученый предполагает, что находка принадлежала землевладельцу. 

Директор Любомльского краеведческого музея Юрий Финиковский считает, что такая вещь могла быть изготовлена в одном экземпляре, а это еще больше усложняет ее атрибутацию.

На печати изображена латинская буква «R» и корона \ volynpost.com
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Теги: #Волынь#находка