Ученые смогли имплантировать воспоминания в мозг птички

Манипулируя различными участками мозга, исследователи смогли заставить птичек запомнить песню, которую их в природе учат родители.

Ученым удалось имплантировать воспоминания в мозг птичкам, заставив зябликам-зебрам выучить песню, которую обычно их учат родители. Команда исследователей говорит, что прорыв раскрывает важный путь к развитию вокального обучения. Это однажды может привести к лучшему пониманию состояний, при которых нарушается способность говорить.

Как и люди, зяблики-зебры учатся управлять своим голосом, повторяя за родителями, — пишет Newsweek. Слушая взрослых, молодые птицы запоминают ноты и повторяют их, постоянно практикуясь.

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«Певчие птички дают прекрасную модель для изучения этих социальных воспоминаний», - сказал Тодд Робертс из Юго-западного медицинского центра Техасского университета.

«На самом деле, существуют удивительные параллели между тем как певчие птички изучают свои песни, и этапами развития речи у людей», - добавил он.

Тод Робертс вместе со своими коллегами Венчаном Зяо, Франциско Гарсия-Оскосом и Даниэлем Дингом использовали метод «оптогенетической манипуляции». Он предусматривает использование света для отслеживания и контроля мозговой активности, чтобы руководить изучением песен. Ученые контролировали взаимодействия между двумя регионами мозга птичек, чтобы создать воспоминания о песне. Продолжительность действия света равнялась длительности ноты. Как результат, команда ученых руководила процессом усвоения имплантированных воспоминаний у зябликов-зебр.

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Робертс уточняет, что речь идет не совсем об имплантации песни как таковой. Ученые только создали воспоминания о длительности тонов. Это лишь один из путей, связанных с вокализацией. Если удастся раскрыть другие условия, которые контролируют различные аспекты, такие как высота и порядок нот, тогда потенциально можно будет имплантировать полностью целую песню.