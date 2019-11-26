Колонизация Марса: удастся ли человечеству освоить соседнюю планету (видео)

Удастся ли человечеству попасть на Марс – покажет время.

Человечество все больше делает для освоения и колонизации Марса.

Выяснить, возможна ли жизнь на красной планете, стремится миссия ExoMars. Она первой взялась исследовать возможность поселения людей на Марсе. В 2016 году миссия развернула посадочный модуль Schiaparelli на поверхности соседней планеты.

Также на орбиту Марса поместили аппарат Trace Gas, который снимает и сканирует поверхность планеты. ExoMars 2020 будет нацелен на поиски микробной жизни на Марсе. Для этого будет использовано специальное сверло и инструменты для поиска органических материалов.

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Очень хочет колонизировать красную планету и изобретатель и бизнесмен Илон Маск. В сентябре компания SpaceX показала прототип ракеты Starship, которая должна полететь на Марс. Корабль должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а потом полететь на Марс.

Ранее Маск заявлял, что корабль такого типа доставит на Марс тысячу первых колонистов. Однако некоторые ученые скептически относятся к попыткам колонизировать соседнюю планету. Удастся ли человечеству в конце колонизировать Марс – покажет время.