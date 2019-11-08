Базу на Марсе в ближайшем будущем построить невозможно - Маск

Учитывая грузоподъемность кораблей Starship, для строительства базы на Марсе потребуются тысячи запусков.

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создать в ближайшем будущем постоянную колонию на Марсе невозможно.

Об этом предприниматель написал в Twitter.

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По словам миллиардера, строительство самодостаточной колонии займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету.

Он напомнил, что Земля и Марс оказываются на близком расстоянии друг от друга один раз в два года. Именно этот момент является подходящим для отправки межпланетных кораблей.

Но отправка достаточного количества ресурсов (порядка миллиона тонн грузов) для создания самодостаточной колонии - марсианской базы Alpha - займет около 20 лет.

Учитывая грузоподъемность кораблей Starship, которые могут использоваться для межпланетных миссий, потребуются тысячи запусков.

So it will take about 20 years to transfer a million tons to Mars Base Alpha, which is hopefully enough to make it sustainable — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2019

Как сообщал УНИАН, глава компании SpaceX, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск пообещал, что его ракетный корабль Starship должен выйти на околоземную орбиту уже через полгода, а впоследствии полететь и на Марс.