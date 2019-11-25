Маск объяснил футуристический дизайн Tesla Cybertruck

Причина, по которой Tesla Cybertruck, вопреки трендам, получил плоские поверхности и острые углы заключается, как и предполагалось, в материалах.

Представленный в минувшую пятницу футуристический пикап Tesla Cybertruck держится среди самых обсуждаемых тем, что неудивительно, учитывая то, каким получился первый легкий грузовик компании Илона Маска.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Илон Маск делает все, чтобы поддерживать интерес к новинке, порционно выдавая новые подробности. В последней сессии вопросов и ответов с подписчиками в Twitter предприниматель рассказал, почему Tesla Cybertruck получил именно такой необычный полигональный дизайн, который, как известно, породил немало шуток и мемов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причина, по которой Tesla Cybertruck, вопреки трендам, получил плоские поверхности и острые углы заключается, как и предполагалось, в материалах. Как известно, кузов Tesla Cybertruck сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали. По словам Маска, она в разы прочнее современных сплавов, широко использующихся в автомобильной промышленности. И поэтому нельзя просто так взять и начать штамповать сверхтвердую сталь, потому что она попросту сломает штамповочный пресс. По сути, кузов Tesla Cybertruck - это один цельный стальной лист толщиной 3 мм, сложенный в нескольких местах. Такое себе взрослое оригами. Даже сгибание требует глубокого зазора на внутренней стороне изгиба. Собственно, так и был сделан прототип Tesla Cybertruck.

Reason Cybertruck is so planar is that you can’t stamp ultra-hard 30X steel, because it breaks the stamping press — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Говоря о марке стали, в ответ на вопрос одного из пользователей, Маск уточнил, что 30X - это условное обозначение нового варианта стали 300 серии, который для повышения прочности многократно подвергается холодной обработке. Конкретная прочность зависит от мощности пресса.

На недавней презентации Маск показывал видео, на котором Cybertruck легко тащит за собой мощный пикап Ford F150, пытающийся ехать в другую сторону. В одном из твитов глава Tesla повторно выложит фрагмент.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

Маск также сообщил, что Tesla Cybertruck - это последняя новинка в планах производителя. То есть, свой следующий автомобиль, какой бы он не был, компания представит еще не скоро. Но в следующем году будет немало анонсов новых технологий, причем большинство из них окажутся "неожиданными". Кроме того, общаясь с подписчиками, Маск обмолвился, что в более далекой перспективе, возможно, появится смысл выпустить компактный вариант Cybertruck, а также назвал отличной идеей выпустить на базе Cybertruck "паркетник" (SUV) с третьим рядом сидений (на девять пассажиров) или минивэн. Напомним, в свое время Маск говорил о микроавтобусе Tesla, но в итоге передумал.

После презентации Маск публиковал ролик с успешными внутренними испытаниями надежности стекол - тот самый тест с металлическим шаром.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Почему же на презентации все пошло не так? По словам Маска, удар кувалдой о дверь привел к повреждению стекла у основания, поэтому стальной шарик и не отскочил. "Надо было сначала бросать шар, а затем бить кувалдой, что же, в следующий раз…", – отшутился Маск в Twitter.

Впрочем, этот инцидент с шаром – не помеха высокому спросу, а с дизайном, которые многие столь активно высмеивали в соцсетях, Маск попал в яблочко. Только вчера мы писали, что по итогам двух дней объем заказов превысил 146 тысяч, а сейчас стало известно о взятии планки в 200 тысяч заказов по итогам трех дней.

200k — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Таким образом, у Tesla Cybertruck есть все шансы превзойти Tesla Model 3 по объему заказов, тем более что пикапы в США очень популярны. Как мы вспомнили в предыдущей новости, за первые 24 часа после начала приема предварительных заказов на Tesla Model 3 более 180 тысяч человек оформили заявки, оплатив задаток в $1 тысячу, а к третьему дню число заявок достигло 280 тысяч, а спустя некоторое (непродолжительное) время эта цифра выросла до 400 тысяч.