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Facebook запустит новую функцию, похожую на фотоленту в Instagram

08:23, 18 ноября 2019
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Она будет похожей на ленту Instagram, сообщает techcrunch.com. Новая функция будет работать по тому же принципу, что и рекомендуемые видео при прокрутке страницы вниз.

"Популярные фотографии" будет показывать изображение не только друзей, но и других людей, которые будут определены алгоритмом Facebook. Дата запуска нововведения пока не сообщается. 

Как сообщал УНИАН, за полгода Facebook удалил 3,2 млрд фейковых аккаунтов. Почти все фальшивки были закрыты до того, как смогли стать активными.

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Теги: #пользователи Facebook