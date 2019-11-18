Facebook запустит новую функцию, похожую на фотоленту в Instagram

Приложение будет подбирать популярные изображения и рекомендовать их пользователю.

Социальная сеть Facebook тестирует новую функцию под названием "Популярные фотографии".

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Она будет похожей на ленту Instagram, сообщает techcrunch.com. Новая функция будет работать по тому же принципу, что и рекомендуемые видео при прокрутке страницы вниз.

"Популярные фотографии" будет показывать изображение не только друзей, но и других людей, которые будут определены алгоритмом Facebook. Дата запуска нововведения пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, за полгода Facebook удалил 3,2 млрд фейковых аккаунтов. Почти все фальшивки были закрыты до того, как смогли стать активными.