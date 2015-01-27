NASA: у приблизившегося к Земле астероида есть спутник

Как утверждают исследователи, вокруг астероида диаметром около 500 м вращается спутник размером приблизительно 70 м в диаметре, передает Би-би-си.

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