NASA: у приблизившегося к Земле астероида есть спутник

10:29, 27 января 2015
Наука и IT
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Ученые NASA сообщили, что у крупного астероида BL86, приблизившегося к Земле на расстояние 1,2 млн км, есть естественный спутник.

Ученые утверждают wikimedia.org

Как утверждают исследователи, вокруг астероида диаметром около 500 м вращается спутник размером приблизительно 70 м в диаметре, передает Би-би-си.

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