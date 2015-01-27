NASA: у приблизившегося к Земле астероида есть спутник
10:29, 27 января 2015Наука и IT
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Ученые NASA сообщили, что у крупного астероида BL86, приблизившегося к Земле на расстояние 1,2 млн км, есть естественный спутник.
Ученые утверждают, у приблизившегося к Земле астероида есть спутник\ wikimedia.org
Как утверждают исследователи, вокруг астероида диаметром около 500 м вращается спутник размером приблизительно 70 м в диаметре, передает Би-би-си.
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