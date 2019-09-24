Билет до Луны: SpaceX представит борт для космических путешествий (видео)

Ожидается, что первая миссия на Марс на борту Starship состоится уже к концу 2020-х годов.

28 сентября компания SpaceX представит проект Starship / Super Heavy. О нем Илон Маск впервые заговорил в 2018 году.

Сейчас инженеры тестируют ракету Starhopper Mk1 – прототип космического судна Starship. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на орбиту Земли, Луну и Марс. Новая ракета будет состоять из двух частей: Starship – собственно самого космического корабля и Super Heavy – ракеты-носителя, которая необходима для преодоления силы притяжения Земли.

Читайте такжеSpaceX показала видео полета Starhopper – прототипа «марсианской ракеты»

Для запуска Starhopper Mk1 установлены три двигателя «Раптор», способных изменять вектор тяги. Во время предыдущего теста в августе ракету оснастили только одним двигателем. Корпус космического аппарата покрыт уникальным запатентованным SpaceX сплавом – SX500.

Новая ракета будет запускаться с мыса Канаверал во Флориде, однако тест-полет состоится в Техасе. Ожидается, что первая миссия на Марс на борту Starship состоится уже к концу 2020-х годов.