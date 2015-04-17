Столкновение с Меркурием сделало возможной жизнь на Земле - ученые

Именно это событие создало на планете необходимые для зарождения жизни условия (магнитное поле). Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Discovery News, сообщает Lenta.ru.

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Ученые обратили внимание на то, что содержание металлов самария и неодима в коре Земли совпадает с таковым у Меркурия и значительно меньше, чем в падающих на Землю астероидах.

Это позволило им предположить, что Земля в далеком прошлом столкнулась с похожим на ближайшую к Солнцу планету телом.

Его размеры могут быть сравнимы с таковыми у Марса или Меркурия. Вполне возможно, что этим телом мог быть сам Меркурий или гипотетическая Тейя. В последнем случае это могло привести к образованию Луны.

Для проверки своей теории специалисты провели компьютерное моделирование этого процесса. Оказалось, что сера, попавшая на Землю после ее столкновения с похожим на Меркурий телом, позволила неодиму, а также урану и другим химическим элементам, соединяясь с серой, проникнуть внутрь железного ядра Земли и спровоцировать возникновение там ядерных реакций.

В результате этого произошел разогрев планеты, впоследствии которого запустилось магнитное динамо, приведшее к возникновению магнитосферы Земли. Исследование ученых подтверждает теорию, согласно которой Земля в прошлом претерпела столкновение с массивным телом, а также объясняет появление у планеты магнитного поля.