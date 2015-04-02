Физики связали темную энергию с началом коллапса Вселенной

Результаты своих исследований авторы опубликовали в двух статьях в журнале Physical Review Letters.

Физики в своей первой работе переопределили космологическую постоянную (лямбда-член), фигурирующую в уравнениях ОТО и описывающую нулевую энергию физического вакуума (темную энергию).

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Эта константа, как считается, остается неизменной в пространстве и времени, однако ее теоретически вычисленное значение оказывается в 10120 раз больше верхнего ограничения на ее величину, следующего из астрономических наблюдений, пишет Lenta.ru.

Это приводит, в частности, к необходимости введения представления о конечной Вселенной, которая в будущем сколлапсирует — ее ускоренное расширение прекратится, а на смену ему придет ускоренное сжатие, которое с течением времени приведет к коллапсу Вселенной — она перейдет в сингулярное состояние.

Во второй статье ученые предложили потенциал со скалярных полем, который описывает расширение Вселенной в соответствии с ее возрастом, отсчитываемым от момента Большого взрыва (произошедшего, как показывают наблюдения астрономов, примерно 13,8 миллиарда лет назад).

Этот линейный потенциал с течением времени становится отрицательным, обеспечивая таким образом отрицательную плотность (темной) энергии, необходимую для завершения расширения Вселенной. При этом перед началом ее сокращения, как следует из вида потенциала, поле может вызвать ускоренное расширение Вселенной, которое сейчас и наблюдается астрономами.

Физики собираются в дальнейшем развивать свою теорию. В частности, они собираются произвести учет поправок, связанных с квантовой гравитацией.