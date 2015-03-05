Ученые считают, что бурение почвы Марса поможет исследовать климат Земли

Ральф Лоренц из лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в США предложил пробурить поверхность Марса для выяснения глобального влияния Солнца на климат планет. Результаты своих исследований автор опубликовал в журнале Icarus, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте New Scientist, передает Lenta.ru.

Считается, что примерно между 1300 и 1870 годом на Земле был малый ледниковый период. Причины его наступления до сих пор неизвестны. В качестве основных гипотез выдвигаются спад солнечной активности, а также изменения в извержениях вулканов.

Лоренц решил проверить первую гипотезу. Если Солнце так влияет на Землю, то изменения в его активности должны сказываться и на других планетах. Проверить гипотезу ученый собирается с помощью скважины, пробурить которую он предлагает на Марсе.

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По структуре ее вертикальных срезов можно будет сделать выводы об изменении марсианского климата в период, когда на Земле был малый ледниковый период. Аналогичные исследования, проведенные в Гренландии при помощи скважины глубиной 60 метров, подтвердили существование такого периода в истории Земли.

На Марсе, по мнению ученого, дефицит солнечной радиации привел к тому, что температура на поверхности планеты упала на половину градуса Цельсия. Чтобы это подтвердить или опровергнуть, по подсчетам ученого, достаточно скважины глубиной 40 метров.

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Уже в 2016 году НАСА собирается отправить к Марсу спускаемый аппарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), который проведет бурение почвы на Красной планете на глубине до пяти метров.

Как отмечают эксперты, неглубокого бурения недостаточно для исследования влияния солнечной активности на климат планеты, но оно все же может дать намек на существование малого ледникового периода в истории Марса.