Илон Маск будет покорять человеческий разум: детали проекта по соединению мозга с компьютером (видео)
Технология может восстановить способность видеть, говорить и слышать у людей с нарушениями функций органов чувств. Специальный гаджет, имплантированный в мозг, позволит человеку управлять смартфонами и компьютерами силой мысли.
Устройство будет автоматически имплантировать шесть "ниток" в мозг за минуту. Принцип его работы похож на швейную машинку – игла захватывает нить за петлю и вводит ее в мозг.
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Нити будут имплантироваться через 8-миллиметровые отверстия, просверленные в черепе парализованного человека. В будущем планируется использовать для этой процедуры лазер, чтобы уменьшить дискомфорт.
Импланты уже прошли тестирование на лабораторных крысах.
Первые эксперименты с человеческим мозгом исследователи планируют провести во втором квартале 2020 года.
Маск заявил, что в планах компании - достичь симбиоза человека с искусственным интеллектом.