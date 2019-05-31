NASA может начать возить на МКС туристов на своих кораблях со следующего года
12:38, 31 мая 2019Наука и IT
160 0
Возможность отправки туристов предусмотрена бюджетом агентства на 2020 финансовый год.
NASA виявило планету з жахливою погодою / nasa.gov
NASA намерено с 2020 года начать отправлять туристов на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях.
Читайте такжеNASA в 2020 году запустит микроорганизмы на солнечную орбиту
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию консультативного совета NASA, возможность отправки туристов предусмотрена бюджетом агентства на 2020 финансовый год.
Компания SpaceX по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon. Он предназначен для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. В 2017 году SpaceX объявила о планах использования его для туристических полетов. Первый полет Crew Dragon к МКС состоялся 2 марта. Он проходил без экипажа, место пилота занимал манекен по имени Рипли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter