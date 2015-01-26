Ученые показали, как менялись арктические льды в течение 27 лет (видео)

Проект Climate.gov Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подготовил анимацию, которая показывает движение и изменение структуры льда в Северном Ледовитом океане с 1987 по 2014 годы, передает ТСН.ua.

Лед на видео изображен оттенками синего - самый темный означает "свежий", что образовался недавно, а белый цвет соответствует многолетнему льду, возраст которого - более 9 лет.

NOAA обращает внимание, что в 21 веке началось сокращение объемов многолетнего льда: с 2008 года он начал выстраиваться тонкой линией вдоль Канадского Арктического архипелага.

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"Хотя площадь многолетнего льда выросла в промежутке между 2013 и 2014 годами, долгосрочная тенденция остается негативной", - говорится в сообщении NOAA.

Кроме того, в 1980-х самый старый лед (в возрасте 4 года и более) составлял 26 процентов всего покрова; в марте 2014 его было 10 процентов. И как показывает анимация, очень старый лед (7-8 лет и более) стал встречаться еще реже.