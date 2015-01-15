Ученые прогнозируют стремительное повышение уровня мирового океана

Согласно опубликованному в журнале Nature исследованию, с 1990 года уровень морей и океанов повышался в 2,5 раза быстрее, чем в первые 90 лет прошлого века, сообщает Русская служба Би-би-си.

Ученые считают, что причины этого явления нужно искать в таянии льдов Гренландии и Западной Антарктиды, вызванном антропогенным фактором.

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