Ученые открыли горячую экзопланету, на которой бушует гигантская буря

На Очень Большом Телескопе ESO (VLTI) с приемником GRAVITY были проведены первые прямые наблюдения экзопланеты с использованием нового метода.

На этой планете под названием HR8799, бушует гигантская буря, сообщается на официальном сайте обсерватории ESO .

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Экзопланета находится на расстоянии около 129 световых лет от Земли в созвездии Пегаса, передает Новое время. Ничего подобного ей в нашей Солнечной системе нет: она одновременно гораздо массивнее и намного моложе чем любая планета, вращающаяся вокруг Солнца.

Этому "младенцу" среди экзопланет всего 30 млн лет, и это позволяет получить из ее наблюдений уникальную информацию об образовании планет и планетных систем. Условия на ее поверхности очень негостеприимные: нерастраченная энергия от ее образования и мощный парниковый эффект нагрели HR8799e до температуры около 1000 °C.

Впервые для определения детальных характеристик экзопланеты была использована оптическая интерферометрия. Новая техника наблюдений позволила получить великолепный детальный спектр беспрецедентного качества - в десять раз более детальный, чем удавалось ранее. Измерения позволили установить состав атмосферы HR8799e.

"Наш анализ показал, что атмосфера HR8799e содержит гораздо больше окиси углерода, чем метана - это непонятно с точки зрения химии равновесных процессов. Нам кажется, что этот неожиданный результат "лучше всего объясняется вертикальными ветрами, которые дуют в верхних слоях атмосферы, и которые не позволяют угарным газам вступать в реакцию с водородом и образовывать метан", - говорит Сильвестр Лакур, руководитель исследовательской группы, сотрудник CNRS, Парижской обсерватории (PSL) и Института внеземной физики Макса Планка.

Группа обнаружила в атмосфере планеты облака железа и силикатную пыль. В сочетании с избытком окиси углерода это показывает, что атмосфера HR8799e охвачена гигантской бурей.

"Наши наблюдения свидетельствуют о существовании газового шара, освещенного изнутри, причем лучи света пробиваются сквозь охваченные бурей участки темной облачности. Конвекция действует на облака, состоящие из железо-силикатных частиц, эти тучи разрушаются и их содержимое выпадает внутрь планеты. Все это создает картину динамической атмосферы гигантской экзопланеты в процессе рождения, в которой идут сложные физические и химические процессы", - уточняет Лакур.