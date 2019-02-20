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В Уэльсе нашли покрытое монетами дерево

16:48, 20 февраля 2019
Наука и IT
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Предмет озадачил нашедшую его пожилую пару \ ROWLI REES

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Некоторые из монет на дереве довольно старые, передает Би-би-си. Вероятнее всего, это обломок "дерева желаний". В Британии есть традиция, которой несколько сотен лет - люди втыкают монеты в дерево, чтобы им сопутствовала удача.

Дерево во многих архаичных культурах считается обителью духа, который может прийти на помощь человеку, совершившему определенный ритуал. Отголоском этого представления считается привычка стучать по дереву для предотвращения беды, она есть во многих странах мира.

Вероятнее всего, это обломок "дерева желаний" \ ROWLI REES

Втыкать монеты в дерево - сугубо британский обычай. Ранее такие деревья находили на всей территории британских островов. Возраст некоторых из них достигает несколько сотен лет.

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Теги: #дерево#Уэльс