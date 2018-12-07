Новолуние 7 декабря 2018: как привлечь деньги и что категорически нельзя делать

7 декабря произойдет последнее новолуние в этом году.

В пятницу, 7 декабря, произойдет последнее в 2018 году новолуние, оно будет в знаке Стрельца. Считается, что этот день весьма благоприятный для планирования важных дел и целей.

Стрелец усиливает интуицию, к которой желательно прислушаться. 7 декабря - отличный день для работы над ошибками и поиска причин своих побед и поражений.

Именно в день новолуния, 7 декабря, можно привлечь удачу и богатство. Но при этом следует избегать некоторых вещей.

Отметим, что Луна войдет в фазу новолуния 7 декабря в 09:22 по Киеву.

Новолуние 7 декабря 2018: влияние на знаки Зодиака

"7 декабря будет новолуние. И одновременно с этим будет соединение Марса и Нептуна, тогда как Марс – это планета энергии, а Нептун – мифологии. Это время эмоциональных порывов, внезапных побуждений, просто бури эмоций. Это будут дни сильнейшей чувствительности, эмпатии. У многих будет необыкновенно сильное желание претворить в жизнь свои мечты. Людьми будут целиком овладевать чувства", – рассказал в комментарии "Главреду" астролог Влад Росс.

Он предупредил, что в этот период велика опасность изнасилований в темное время суток, потому что одержимые люди будут просто воскресать.

Астрологи утверждают, что период с 7 по 10 декабря дарит шанс на кардинальные изменения в жизни каждому из знаков Зодиака:

- человек может встретить любовь всей своей жизни;

- познакомиться с тем, кто окажет существенное влияние на его судьбу;

- решиться на карьерные и другие кардинальные перемены.

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Что нельзя делать в новолуние:

- подписывать договора и заключать сделки;

- злоупотреблять крепкими алкогольными напитками;

- заниматься тяжелым физическим трудом;

- конфликтовать, разрывать отношения;

- принимать серьезные решения;

- ехать в длительное путешествие.

Что нужно делать в новолуние 7 декабря:

- начинать перспективные проекты;

- искать новую работу;

- менять род деятельности или окружение;

- настроиться на позитивный лад;

- простить все обиды, отпустив прошлое;

- отпустить изжившие себя отношения;

- желательно в этот день наметить главные цели в жизни.

Новолуние в декабре 2018: что делать для привлечения денег

Новолуние также хорошо для привлечения денег, так как считается, что с растущей Луной будут расти и доходы. В этот день стоит подумать о своем успехе, представить себя на руководящей должности.

Если Вы не довольны своей работой, загадайте, кем бы вы хотели быть. Для пущего эфекта можно записать свои размышления в блокнот. Это поможет привлечь денежную энергию.

Обряды для привлечения денег на новолуние

Для привлечения финансов в день новолуния советуют купить новый кошелек или копилку, либо посадить денежное дерево.

Еще один ритуал: начиная с новолуния, положите в комнате, где вы спите, на правую сторону подоконника ваш кошелек перед сном, на ночь. Утром забирайте и пользуйтесь как обычно. Вечером снова проделайте этот ритуал, и так до самого полнолуния. Кошелек не должен быть пустым.