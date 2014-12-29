Ученые заговорили о возможной смене магнитных полюсов Земли и крахе цивилизации

Об этом сообщает ТАСС.

"Инверсии на Земле происходили с частотой раз в миллион лет, последняя имела место на планете около 800 тысяч лет назад. Но точно предсказать, когда это произойдет, невозможно", - говорит председатель объединенного ученого совета Сибирского Отделения РАН по наукам о Земле, академик Николай Добрецов.

Ученый пояснил, что в результате инверсии может произойти коллапс мировой цивилизации. Магнитное поле Земли ослабеет в десятки раз: генераторы в этих условиях перестанут вырабатывать электроэнергию, ионосфера будет разрушена, космическое излучение может достичь поверхности земли. В условиях очень низкого магнитного поля станут хуже работать мобильные связь и интернет, с трудом будут заводиться двигатели внутреннего сгорания из-за слабой искры.

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Инверсия магнитного поля - изменение направления магнитного поля Земли в геологической истории. При инверсии северный магнитный полюс и южный магнитный полюс меняются местами, и стрелка компаса начинает показывать противоположное направление. Инверсии магнитного поля происходят через интервалы времени от десятков тысяч лет до огромных промежутков спокойного магнитного поля в десятки миллионов лет, когда инверсии не происходили.