На обратной стороне Луны зафиксирована неожиданно низкая ночная температура

Прежде считалось, что температура Луны колеблется в пределах от -173 градусов Цельсия ночью до +127 градусов Цельсия днем.

Ночная температура на поверхности обратной стороны Луны оказалась ниже минимальных значений, зафиксированных ночью на видимой стороне.

Такие данные были получены после того, как 29 января луноход "Юйту-2" и посадочная платформа "Чанъэ-4" успешно вышли из режима гибернации. Об этом сообщается на сайте Китайского национального космического агентства, передает N+1.

Лунная ночь длительностью две недели (сутки там длятся 28 земных дней) началась 13 января. Соответственно, луноход и станция "Чанъэ-4" погрузились в режим гибернации. От воздействия низких температур станцию предохраняла работа радиоизотопных источников тепла. Вечером 29 января оба аппарата успешно возобновили работу.

Оказалось, что температура на поверхности Луны за это время опускалась до -190 градусов Цельсия. Это ниже, чем минимальные температуры, зарегистрированные в ходе пилотируемых миссий программы "Аполлон" на видимой стороне Луны. Прежде считалось, что температура Луны колеблется в пределах от -173 градусов Цельсия ночью до +127 градусов Цельсия днем (в подсолнечной точке).

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Возможно разница ночных температур связана с различиями в составе грунта на разных сторонах Луны.

В задачи миссии "Чанъэ-4" входит фотографирование поверхности спутника Земли, изучение состава грунта и проверка возможности ведения радиоастрономических наблюдений - предполагается, что в будущем на поверхности Луны можно будет установить радиотелескоп для наблюдений без помех с Земли.

Автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Связь между посадочной платформой и Землей поддерживается при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо", находящегося на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна.

После посадки шестиколесный луноход "Юйту-2" покинул станцию и отъехал от нее, а затем развернулся и сфотографировал "Чанъэ-4", в то время, когда она снимала панораму окружающей местности.

Кроме того, до наступления лунной ночи на борту станции прошел биологический эксперимент, в ходе которого на Луне впервые пророс хлопчатник.