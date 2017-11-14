Космическая встреча: в ноябре Сатурн приблизится к Меркурию (видео)

Редкое зрелище можно было наблюдать 13 ноября перед рассветом в северном полушарии: над горизонтом сблизились Венера и Юпитер.

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Расстояние между планетами составляет миллионы километров, но они выстроились таким образом, что казались соседями. Их можно было видеть даже невооруженным глазом, но владельцам телескопов повезло еще больше, говорится в сюжете ТСН.

Астрономы говорят, что так близко планеты сходятся на небе раз в десятки лет. Но уже в этом месяце можно будет наблюдать еще одно подобное явление – как Сатурн приблизится к Меркурию.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября жители Земли могли увидеть соединение Венеры и Юпитера - две самые яркие планеты выстроились рядом друг с другом.