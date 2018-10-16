Бога и загробной жизни не существует: последнее открытие Стивена Хокинга

Хокинг считал, что никто не создавал эту вселенную, и никто не управляет нашей судьбой, а что касается веры в загробную жизнь, то это мечта, поскольку никаких надежных подтверждений ей нет.

В своей книге "Краткая история времени" профессор Стивен Хокинг весьма двусмысленно высказался о существовании Творца, заявив, что до конца познав теорию вселенной, человечество сможет понять Божий замысел.

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Об этом пишет научный корреспондент газеты Daily Telegraph Сара Нэптон, передает Би-би-си. Однако в своей последней книге астрофизик, скончавшийся весной этого года, окончательно определился с Богом - его не существует, равно как не существует ни загробной жизни, ни рая.

Незадолго до смерти профессор Хокинг подобрал ответы на 10 главных вопросов, которые ему постоянно задавали читатели после выхода в свет в 1988 году его книги.

Есть ли Бог? - Бога нет. Никто не управляет вселенной.

С чего все началось? - С Большого Взрыва, очень горячего.

Есть ли во вселенной другая разумная жизнь? - Да, есть другие формы разумной жизни.

Можем ли мы предсказать будущее? - Это очень сложно.

Что внутри черной дыры? - Если вас затянет в черную дыру, вы превратитесь в спагетти.

Возможны ли путешествия во времени? - Этого нельзя исключать.

Выживем ли мы на Земле? - У мирового порядка есть будущее.

Следует ли нам завоевывать космос? - В ближайшие сто лет мы сможем путешествовать в любую точку Солнечной системы.

Обгонит ли нас искусственный разум? - Сверхразумный искусственный разум будет очень успешно добиваться поставленных целей.

Как мы формируем наше будущее? - Не забывайте глядеть на звезды, а не себе под ноги.

С ответом на главный вопрос Хокинг тянул до самого конца, и лишь перед самой смертью признался, что пришел к окончательному выводу: Всевышнего, как и жизни после смерти, нет.

"Все мы вольны верить во что хотим, и с моей точки зрения самое простое объяснение в том, что Бога нет, - признался всемирно известный ученый. - Никто не создавал эту вселенную, и никто не управляет нашей судьбой. А что касается веры в загробную жизнь, то это лишь мечта. Этому нет никаких надежных подтверждений, и это противоречит всему, что известно науке. Когда мы умираем, мы обращаемся в прах. Но в нашей жизни есть смысл, он в нашем влиянии и генах, которые мы передаем детям".

Выступая на презентации "Кратких ответов на важные вопросы" - последней книги Хокинга - в лондонском Музее науки, его дочь Люси отметила, что "несмотря на отсутствие веры, отец не отказался бы покоиться в Вестминстерском аббатстве между Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином".