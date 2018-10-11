Последняя научная работа Стивена Хокинга наконец обнародована

В своей работе выдающийся физик подытожил свои открытия относительно черных дыр и сохранения информации после засасывания частиц в них.

Последняя работа выдающегося британского физика Стивена Хокинга получила название «Энтропия черной дыры и мягкие волосы».

Ее опубликовали в интернете, поэтому любой желающий может без проблем прочитать документ, пишет Newsweek.

В предисловии к труду соавторы Саша Хако, Малкольм Перри и Эндрю Стромингер отметили: «Мы глубоко опечалены потерей нашего дорогого друга и коллеги Стивена Хокинга, чей вклад в физику черных дыр оставался живо стимулирующим до самого конца. Эта работа подытоживает статус нашего долговременного проекта о больших диффеоморфизмах, «мягких волосах» и квантовой структуре черных дыр».

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Издание отмечает, что исследование чрезвычайно сложное. В нем говорится о том, что определенная информация может пережить засасывание в черную дыру. Считается, что ничто, даже свет, не может убежать от таких космических тел. Любая материя, которая достигла горизонта событий, то есть точки невозврата, будет затянута без какого-либо шанса вырваться. Но Хокинг и его коллеги отвергают эту идею. Они утверждают, что информация может быть сохранена в так называемых «мягких волосах», которые гипотетически существует на краю черной дыры.

Представляя свое исследование о черных дырах и «мягких волосах» в 2015 году, Хокинг сказал: «Я предполагаю, что информация хранится не внутри черной дыры, как кто-то мог ожидать, а на ее границах, даже в горизонте. Идея заключается в том, что супертрансляции – это голограммы входных частиц. А следовательно они содержат всю информацию, которая иначе была бы потеряна. Информация о входящих частицах воспроизводится, но в хаотичной и бесполезной форме. Это решает информационный парадокс. Для всех практических целей информация утеряна».

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На той же конференции Хокинг добавил, что объекты, которые попадают в черные дыры, могут оказываться в другой вселенной.

«Существование альтернативных историй с черными дырами предполагает, что это возможно. Дыра должна быть большой и, если она вращается, она может быть переходом в другую вселенную. Но вернуться обратно в наш мир невозможно», - сказал он.

Британский физик Стивен Хокинг умер в марте. Ему было 76 лет.