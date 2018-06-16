Радиосигнал с голосом Хокинга отправили к ближайшей черной дыре

Слова ученого были отправлены в космос с помощью спутниковой антенны Европейского космического агентства.

Радиосигнал с Посланием мира и надежды авторства умершего британского ученого Стивена Хокинга отправили в космос.

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Как сообщает издание Rolling Stone, сигнал отправлен в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00 во время мемориальной службы захоронения Хокинга, передает ТСН. Его пепел похоронили между останками сэра Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в лондонском Вестминстерском аббатстве.

Слова ученого были отправлены в космос с помощью спутниковой антенны Европейского космического агентства (ЕКА) в Себрерос.

Трансляция - это "прекрасный и символический жест, который создает связь между присутствием отца нашего на этой планете, его желанием полететь в космос и его исследованием вселенной", - сказала дочь ученого Люси Хокинг.

По ее словам, "это послание мира и надежды, о единстве и необходимости для нас жить вместе в гармонии на этой планете".