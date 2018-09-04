Samsung представит смартфон с гибким экраном в ноябре

Компания сменила стратегию по внедрению прорывных технологий в смартфонах среднего ценового диапазона и теперь намерена активно использовать инновационные разработки в этом сегменте, а не в премиальном.

Глава подразделения мобильных продуктов Samsung Electronics Донджин Кох заявил о готовности компании представить смартфон с гибким экраном.

Читайте такжеSamsung анонсировала выход новой "умной" колонки (фото)

Презентация продукта состоится в ноябре на конференции для разработчиков в Сан-Франциско, передает kommersant со ссылкой на CNBC. Дата выхода устройства в продажу пока не анонсирована.

Кох отметил, что разработка смартфона «почти завершена», несмотря на то что создание продукта было весьма «сложным». В своем заявлении он также отметил, что компания сменила стратегию по внедрению прорывных технологий в смартфонах среднего ценового диапазона и теперь намерена активно использовать инновационные разработки в этом сегменте, а не в премиальном.

В июле газета The Wall Street Journal сообщала, что Samsung представит складной смартфон с гибким экраном только в 2019 году. Ранее стало известно, что подразделение Samsung - Samsung Display - будет поставлять гибкие складные экраны не только для собственных смартфонов, но и производителям других устройств. В частности, сейчас компания ведет переговоры с китайскими компаниями Oppo и Xiaomi.

Разработкой складных смартфонов с гибким экраном занимается китайская Huawei, которая стремится обогнать Samsung в этом сегменте. В апреле издание ETNews сообщило, что Huawei может выпустить смартфон с таким экраном также в ноябре.